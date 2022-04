Ein Ritt mit Schmerzmitteln für Pecco Bagnaia

„Es war hart, es schmerzte sehr“, gestand der Ducati-Pilot, der auch Schmerzmitteln nehmen musste, nach dem Portugal-Grand-Prix. Umso erstaunlicher, was der Italiener geleistet hat: Vom letzten Startplatz legte der 25-Jährige einen wahren Husarenritt hin, überholte einen Fahrer nach dem anderen und wurde sogar noch Achter. „Ich habe angesichts der Umstände das Bestmögliche herausgeholt“, sagte Bagnaia, der heute noch eine weitere MRT-Untersuchung hat. Schon am Freitag wird ja in Jerez (Sp) gefahren ...