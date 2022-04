Zivilisten starben durch Granaten voller Nägel

Einige Wochen nach dem Abzug russischer Soldaten aus dem Kiewer Vorort Butscha, in dem Massengräber voll getöteter Zivilisten entdeckt worden waren, haben Forensiker die Obduktion der Toten abgeschlossen. Die Leichen verraten viel über das Vorgehen der russischen Invasoren: In zahlreichen Körpern wurden sogenannte Flechettes gefunden - nagelähnliche Metallstifte, die in russischen Artilleriegranaten enthalten sind, bei der Detonation in alle Richtungen wegfliegen und schwerste Verletzungen hervorrufen.