Bleiburg: Kiki Kogelnik zu Besuch bei Werner Berg

Im Jahr ihres 25. Todestages wird im Werner Berg Museum die Biografie Kiki Kogelniks anhand von kürzlich erschlossenen Fotos, Briefen, Plakaten, Filmen, persönlichen Objekten, Portraits und Selbstportraits unter dem Titel „This is Your Life“ erzählt. Die Pop Art-Künstlerin verbrachte ja einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in Bleiburg. Präsentiert wird auch eine Werner Berg-Chronologie: 100 Arbeiten erzählen von seinem Leben und seinen Werkphasen.