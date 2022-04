„CSI Abwasser“: Wien zieht erfolgreiche Bilanz

Als eine der ersten Großstädte Europas hatte Wien am Beginn der Corona-Pandemie mit der Untersuchung der Abwässer begonnen, um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verfolgen. „Diese Analysen zeigen, dass in Wien tatsächlich ein geringeres Infektionsgeschehen als in den anderen Bundesländern der Fall war“, zog Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) Zwischenbilanz des Projekts „CSI Abwasser“, das ausgebaut werden soll.