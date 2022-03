Corona ließ auch 2021 Partydrogen-Konsum sinken

Für die jährliche Studie des europaweiten Netzwerkes SCORE, an der die GMI beteiligt ist, wurden in ganz Europa die Abwässer von 110 Kläranlagen in 90 Städten bzw. Regionen analysiert. In Österreich wurden die Abwässer von neun Kläranlagen unter die Lupe genommen, hinzu gesellte sich eine Südtiroler Kläranlage. Die Untersuchung lasse Rückschlüsse auf den Drogenkonsum von fast einer Million Menschen in Österreich und Südtirol zu, teilte die Medizinische Universität Innsbruck am Donnerstag mit.