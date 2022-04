Der „Griff ins Klo“ ist ein Wiener Erfolgsmodell

Wenn die Experten der Stadt oder des Bundes von neuen Wellen in der Pandemie sprechen, werden dafür nicht nur die Zahlen der positiven Tests oder der Spitalsbelegungen herangezogen. Viel früher schlägt nämlich die „CSI Abwasser“ der ebswien Kläranlage in Simmering Alarm. Vor ziemlich genau zwei Jahren wurden erstmals die nicht mehr infektiöse Viren-RNA des SARS-CoV-2-Virus im Zulauf der Wiener Kläranlage festgestellt. Seither wurde das System verfeinert. Die Messungen sind so genau, dass eine mit Covid-19 infizierte Person unter 10.000 Einwohnern entdeckt werden kann. Bei einer Tagesinzidenz von 10 schlägt das System an, und jeweils Sonntag, Dienstag und Donnerstag werden Proben entnommen.