Stadt Wien

Förderung für Jugend-Treff explodiert um 800%

Wien
17.12.2025 19:00
Das Areal des Jugendtreffs wird finanziell aufgewertet
Das Areal des Jugendtreffs wird finanziell aufgewertet(Bild: Mario Urbantschitsch)

Ein beliebter Jugend-Treff in Aspern erlebt eine Aufwertung: Der Betreiberwechsel zu  einem SPÖ-nahem Verein brachte jedenfalls einen Förder-Geldregen.

0 Kommentare

Der Jugendtreff Aspern mag eine gute Einrichtung sein. Seit 2008 existiert dort ein vorwiegend ehrenamtlich betreuter Versammlungsort für junge Menschen ohne Konsumzwang. „Angesichts gestiegener Qualitätsanforderungen“, wie es heißt, warf der bisherige Betreiber das Handtuch. Und hier kommen die Kinderfreunde ins Spiel. Ein zweifelsohne renommierter Verein, der den Jugend-Treff nun übernimmt.

Die Rechnung im Detail
Interessant ist aber vor allem der Geldsegen, über den sich die neuen Betreiber freuen dürfen
Förderung für den Ort bisher: 8500 Euro.
Neue Förderungssumme: 77.200 Euro.
Ein sattes Plus von 808 Prozent.

Nun behauptet ein Insider der Kommunalpolitik: Kein Wunder, die Explosion der Fördergelder erklärt sich dadurch, dass der Verein vor allem von Vertretern der Regierungspartei SPÖ geführt wird. Der Landesvorsitzende der Kinderfreunde Wien etwa ist Ex-Stadtrat Christian Oxonitsch, der Bundesvorsitzende der amtierende Jürgen Czernohorszky.

Hübsch sieht anders aus
Hübsch sieht anders aus(Bild: Mario Urbantschitsch)

Hohe Personalkosten
Der größte Förderbrocken übrigens: 60.800 Euro Personalkosten. Politisch zuständig für diese Förderung aber ist der Koalitionspartner Neos. Dort heißt es: „Um keine Lücke entstehen zu lassen, übernimmt nun, wie auch vom Bezirk gewünscht, ein professioneller Träger. Die Wiener Kinderfreunde benötigen dafür eine einmalige Zusatzförderung von 77.200 Euro, die vor allem qualifiziertes Personal, kontinuierliche Öffnungszeiten und die notwendige pädagogische Qualität ermöglicht. Das ist eine verantwortbare Investition in sichere Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Aspern.“ 

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Wien
