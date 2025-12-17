Förderung für Jugend-Treff explodiert um 800%

Hohe Personalkosten

Der größte Förderbrocken übrigens: 60.800 Euro Personalkosten. Politisch zuständig für diese Förderung aber ist der Koalitionspartner Neos. Dort heißt es: „Um keine Lücke entstehen zu lassen, übernimmt nun, wie auch vom Bezirk gewünscht, ein professioneller Träger. Die Wiener Kinderfreunde benötigen dafür eine einmalige Zusatzförderung von 77.200 Euro, die vor allem qualifiziertes Personal, kontinuierliche Öffnungszeiten und die notwendige pädagogische Qualität ermöglicht. Das ist eine verantwortbare Investition in sichere Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Aspern.“