Die Stadt Wien braucht dringend mehr Kassenärzte

Gemessen an der Bevölkerung, hat Wien heute um 20 Prozent weniger Kassenärzte als 2010. In einigen Fächern ist die Schieflage besonders krass. So gibt es in der Donaustadt - mit 200.000 Einwohnern so groß wie Linz - nur noch einen Lungenspezialisten mit Kassenvertrag (Stand Ende 2021).