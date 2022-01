„Wir können nicht mehr alle Kinder versorgen!“

So wie er sich vor einigen Jahren dafür starkgemacht hat, dass sich die kassen-kinderärztliche Versorgung an den Wochenenden und Feiertagen in Wien verbessert. Mit Erfolg: Mittlerweile sind am Wochenende drei Kassen-Kinderordinationen und das Kindermedizinisches Zentrum Augarten in Wien geöffnet. Dazu kommt ein kinderärztlicher Notdienst vor dem AKH und Erstversorgungsambulanzen in den Kliniken Donaustadt und Favoriten.