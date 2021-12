Alarmierend: Österreich gehen die Kinderärzte aus!

Ärzte kritisieren Kasse: Konzept liegt fertig vor

Grund genug für die Ärztekammer, heftige Kritik an der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zu üben. Man habe ein fertiges Konzept entwickelt, angelehnt auch an die von der Politik so oft geforderten Primärversorgungseinheiten (PVE). In jenen sollen die verschiedensten Gesundheits- und Sozialberufe als Erstanlaufstelle für Patienten agieren. Wenn ein Kind also an Ernährungsproblemen leidet, müssten etwa die Wege zu Diätologe und Psychologe kurz gehalten werden. Der Vorschlag für Gruppenpraxen wurde von der Politik auch wohlwollend aufgenommen – jetzt liege dieser aber seit Monaten bei der ÖGK. Laut Kammer blockiert die Kasse seither jegliche Planungen.