HLA: Krems und Bregenz starten mit Siegen

Bregenz Handball und UHK Krems sind am Freitagabend als Favoriten mit Siegen in das HLA-Viertelfinale der Männer gestartet. Die Vorarlberger, die Dritten des Grunddurchgangs, setzten sich gegen HC Linz (6.) in der eigenen Halle mit 23:18 (17:10) durch. Krems besiegte als Vierter den Tabellen-Nachbarn Westwien mit 34:25 (17:10). Die beiden erfolgreichen Teams können am Dienstag mit dem jeweils zweiten Sieg in der „best-of-3“-Serie schon ins Halbfinale einziehen.