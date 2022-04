Moldau droht jetzt gleiches Schicksal wie Ukraine

Und Moskau scheint nun ernst zu machen. In einer ersten Phase will sich Russland bekanntlich den Donbass einverleiben, in einer zweiten will man eine Landverbindung nach Transnistrien herstellen. „“Die Kontrolle über den Süden der Ukraine ist ein weiterer Weg, um nach Transnistrien zu gelangen, wo auch die Tatsachen der Diskriminierung russischsprachiger Einwohner zur Kenntnis genommen werden.", sagte Rustam Minnekajew, stellvertretender Kommandant des zentralen Militärbezirks Russlands. Somit wird die Kriegsgefahr für die Republik Moldau akut, auf deren Gebiet sich die abtrünnige Region Transnistrien befindet. Das wäre ganz im Sinne der Putin-Doktrin, die einen militärischen Einsatz rechtfertigt, wo immer eine russischsprachige Bevölkerungsgruppe in Gefahr sei. Dies war auch eines der Argumente, die zum Einmarsch in die Ukraine geführt haben. Moldau könnte nun dasselbe Schicksal drohen.