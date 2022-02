Russland könnte Moldau in Krieg mit hineinziehen

Aufgrund des Konflikts mit der Ukraine kann Russland seine Soldaten in Transnistrien aber nicht auf dem Landweg mit Nachschub versorgen. „Die russischen Soldaten müssen über den Flughafen Chisinau in Moldau einreisen, wenn sie nach Transnistrien wollen“, berichtet der Politologe Oazu Nantoi vom „Institute of Public Policy“ in Chisinau. Am Donnerstagvormittag trafen unterdessen in Rumänien und in der Republik Moldau die ersten Kriegsflüchtlinge ein.