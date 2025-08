Hoher Besuch beim Jugendcamp des Militärs

Seit 1969 bietet die Militärpfarre Kärnten in der Ferienzeit eine zweiwöchige Betreuung von Kindern und Jugendlichen an. Heuer werden am Truppenübungsplatz in Glainach sogar 100 Kids aus Kärnten und Slowenien betreut – damit zählt das Camp sogar zu den größten und beliebtesten Kinderferienaktionen des gesamten Bundesheeres.