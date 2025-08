Wiesn-Hit könnte heuer aus Österreich kommen

Neue Single „Feierabend“ erscheint im September

Übrigens: Wer Matakustix live erleben will, sollte sich beeilen. Für das Konzert am 23. August am Griffner Schlossberg sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Auch am Linzer „Krone“-Fest wird Matthias Ortner aufspielen. Karten für die große Matakustix-Show 2026 in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt sind auch schon verfügbar. Ob die Wiesn dieses Jahr mit einem österreichischen Hit erobert wird, liegt nun in den Händen der Fans. Wer weiß: Vielleicht tanzen die Bayern bald zur „Hüttenliebe“ – made in Kärnten.