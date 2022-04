Das Villacher Riesenrad kommt jetzt ins Minimundus

Die Verhandlungen sind in der Endphase, das 50 Meter hohe Riesenrad mit 36 Gondeln soll nach Kärnten zurückkehren. In Winter stand es in Villach, derzeit haben die Prager viel Spaß damit. Wenn es die Genehmigung gibt, soll das Fahrgerät danach in der kleinen Welt am Wörthersee in Minimundus aufgebaut werden.