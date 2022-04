Auftakt der Saison auf dem Neusiedler See

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Saisoneröffnung auf dem Neusiedler See. Nur noch wenige Tage, dann geht es rund. Sommerstimmung und Wassersport locken in Breitenbrunn an den Strand. Das große LakeSound-Festival startet mit Austro-Pop der Black Stars und mit „Wiener Soul“ der Band 5/8erl in Ehr’n.