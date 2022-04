„Re-Use“: Auch Firmen können alte Sachen retten

Die Sachen werden jetzt von den Koryphäen sortiert und kommen dann entweder in ihren Laden – Die Tandlerei – oder in den Secondhand-Shop im Hauptgeschäft in Neusiedl am See. „Wir haben es uns von Anfang an zur Aufgabe gemacht, alte, gebrauchte oder nicht mehr benötigte Gegenstände zu sammeln und ihnen eine zweite Chance zu geben“, erklärt Eva Steindl von den Koryphäen. Denn: Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ist ein Aspekt der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung.