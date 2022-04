Rechnungshof prüft die Pflege in Oberösterreich

Daten gibt es in Fülle

Einen lückenhaften Datensalat, wie er in der Steiermark gerügt wird, gibt es in Oberösterreich so nicht sehr. Das zeigt zumindest Hattmannsdorfers 40 Seiten starke Anfragebeantwortung auf die vielen Fragen des SPÖ-Landtagsklubs. Auch ein Bundesländervergleich der Statistik Austria über die Situation in der Pflege - wir haben darüber berichtet - ist für den Überblick hilfreich. Man darf gespannt sein auf das oö. Prüfergebnis im Herbst.