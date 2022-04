Donauinselfest findet wieder wie gewohnt statt

In zwei Monaten ist es bereits so weit: Das 39. Donauinselfest geht nach zwei Jahren Pandemie in gewohnter Größe wieder über die Bühne. „Dieses Event in in kleinerer Form zu bringen, war in den vergangenen beiden Jahren eine schwierige Entscheidung. Ich kann mich noch an 2020 erinnern: Parov Stelar im Sitzen zu erleben war furchtbar“, sagt Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ, am Mittwoch. Umso größer sei die Freude, das Festival, das von dem offenen Geist lebe, in gewohnter Manier zu präsentieren.