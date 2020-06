Donauinselfest: Kleine Konzerte statt Mega-Event

Am Ende der Tour wird zu einer großen Final-Show auf der Donauinsel geladen. Dazu finden am 19. und 20. September drei Shows auf der traditionellen Festbühne statt. Am Samstagabend gibt es bei „#dif Die Show“ ein Konzerterlebnis mit mehreren Acts. Am Sonntagvormittag wird zum „dif20 Schlagergarten“ geladen und am frühen Abend des 20. Septembers zur „#dif20 Kabarettbühne“.