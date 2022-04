Botschafter: „Kanzler-Besuch war absoluter Fehler“

Soll Österreich in diesem Krieg vermitteln?

Besonders viel Hoffnung auf Österreich als Brückenbauer hat auch der ehemalige Botschafter Scherba nicht. „Es hapert nicht an Vermittlern, davon gibt es genug. Wir wollen einfach kein Teil einer Diktatur sein“, stellt er klar. Obwohl weder die Amnesty-Chefin noch der Spitzen-Jurist Janik an ein schnelles Ende des Krieges glauben, gibt es Hoffnung. „Viele Russen sind mit dem Krieg nicht einverstanden. Da ist einiges in Bewegung“, sagt Karner. Vielleicht könnte Österreich hier einhaken, denn: „Österreich hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass es schwierige Themen angegangen ist“, so der Historiker.