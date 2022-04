Alkolenker riss Lisa L. und Ingo B. aus dem Leben

Der Schmerz sitzt tief in Radenthein: Nach dem verheerenden Autounfall, bei dem ein Alkolenker (22) am Ostersonntag zwei Menschen getötet und eine Person verletzt hat, legen Hinterbliebene Blumen an die Unfallstelle. Auch Kerzen erinnern an Lisa L. und Ingo B., die den Weg vom Osterfeuer nach Hause nicht überlebt haben ...