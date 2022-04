Kein Ende in Sicht bei illegalen Grenzübertritten

Das Burgenland bleibt statistisch gesehen jenes Bundesland, über das die meisten illegalen Flüchtlinge die Grenze nach Österreich übertreten. Am Sonntag wurden im Bezirk Oberpullendorf 53 Personen aufgegriffen, am Samstag 32 in der 1500-Einwohner-Gemeinde Nikitsch. Wie zumeist, lief der Einsatz der Polizei und des Bundesheeres ohne Probleme ab, die friedlichen Afghanen und Syrer wurden kontrolliert und danach in ein Erstaufnahmezentrum gebracht.