Navigationsgerät lotste Lenker zum Soleleitungsweg

Vorderrad hing in der Luft

Stattdessen wurde der Mann in ein Waldstück in der Ortschaft Unterjoch gelotst. Immer schmäler und steiler wurde der eigentliche Fußweg, ehe wenig später die Fahrt in einem Steilstück nahe des Soleleitungswegs abrupt endete. Das SUV rutschte mit dem Heck über einen Abhang, das linke Vorderrad hing frei in der Luft. Das Abrutschen konnte jedoch von einem Stein, welcher sich im linken Hinterrad verfing, verhindert werden.