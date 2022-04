Auf neuer Heimstätte auf zu neuen Höhen

2. Landesligen: Im Norden verteidigte Leader ATSV Salzburg die Krone mit dem 4:1 gegen Mattsee. Nach Verlustpunkten liegt aber St. Koloman vorne. Die „Taugler“ zerlegten daheim ATSV-Bezwinger Köstendorf gleich mit 7:2 und revanchierten sich für die Hinspielniederlage. Bereits am Montag kommen die Tennengauer erneut in den Genuss eines Heimspiels am Rande des neuen Vereinsheims, steht doch der Nachtrag gegen Oberndorf an. Sollte dem USK der Aufstieg gelingen, wäre es der größte Erfolg der Klubhistorie. Nie haben die Kicker aus dem 1800-Seelen-Dörfchen höher gespielt. Da die Verfolger Faistenau (1:1 beim HSV) und Elixhausen (0:0 in Grünau) ausließen, sieht alles nach einem Zweikampf an der Spitze aus.