Ein Schaf wie kein anderes

Schwierige Suche nach Partnern

Schafwolle ist besonders arbeitsintensiv. Zwei Mal jährlich werden die Montafonerschafe geschoren. Die auffallend glänzende Mischwolle muss in einem ersten Arbeitsschritt gereinigt werden. Erst dann können daraus verschiedene Produkte entstehen. Die Steinschafwolle wird in Österreich verarbeitet, was Martin Mathies und Peter Kasper sehr wichtig ist. Doch es war gar nicht so leicht, die entsprechenden Betriebe dafür zu finden. „Wolle wird nicht mehr vielerorts verarbeitet, zudem haben wir natürlich nicht so riesige Mengen wie Großbetriebe. Essenziell war für uns auch, dass die Qualität hochwertig ist“, sagt Mathies.