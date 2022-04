Nach zwei Jahren wieder Kreuzweg mit Papst in Rom

Gemeinsam mit Tausenden Christen feiert Papst Franziskus am heutigen Karfreitag wieder den traditionellen Kreuzweg, um an den Leidensweg von Jesus Christus zu erinnern. Wegen der Corona-Pandemie musste das Oberhaupt der katholischen Kirche 2020 und 2021 auf die öffentliche Prozession an dem antiken Amphitheater verzichten. Bei der Andacht am Abend wird ein symbolisches Kreuz über 14 Stationen getragen. Für jede der insgesamt 14 Stationen bereitete in diesem Jahr je eine Familie eine Meditation vor.