Hackschnitzel ersetzen das fehlende Altpapier

Der andauernde Streik an den finnischen UPM-Standorten habe für das Werk in Oberösterreich keine unmittelbaren Auswirkungen. Anders ist das bei den stark gestiegenen Strom- und Gaskosten. „Wir sind eine energieintensive Branche - uns trifft das dramatisch“, so Spitzbart. Die Produktion zu drosseln wie es beim Mitbewerber Norske Skog in der Steiermark passierte, ist kein Thema: „Wir sind voll ausgelastet“, so Spitzbart.