Papierfabrik Norske Skog muss Produktion stoppen

Der massiv gestiegene Gaspreis setzt immer mehr Unternehmern schwer zu. Die Papierfabrik Norske Skog in Bruck/Mur, in der 400 Mitarbeiter beschäftigt sind, muss deshalb nun sogar ihre Produktion drosseln. Der Betrieb sei derzeit nicht leistbar, heißt es. Deshalb werde ein vorübergehender Stillstand eingeleitet. Dieser könnte rund ein Monat dauern. Große Hoffnungen setze man in die neue sparsame Kesselanlage, die mit April in Betrieb gehen soll.