Atomwaffen: „Die Drohung wird sehr ernst genommen“

„Die Frage ist: Wo setze ich was ein?“

Die Frage, die bleibe, sei, „wo setze ich was ein?“. Wenn man etwas erobern und nicht nur zerstören will, dann wäre der Einsatz solcher Waffen - und auch chemischer und biologischer Kampfstoffe - etwas, das auch die eigenen Truppen gefährdet. Ein Einsatz solcher Waffen in der Westukraine sei „ein Instrument des Terrors“ und würde jedes Kriegsvölkerrecht verletzen.