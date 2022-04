Bad Hofgastein nimmt 86 ukrainische Talente auf

86 Kinder und Jugendliche einer ukrainischen Fußballakademie sind am Dienstag und Mittwoch am Wiener Hauptbahnhof angekommen. Mit Unterstützung des Sportministeriums fliehen sie vor dem brutalen Krieg in der Ukraine. Die letzte Etappe führt nun nach Bad Gastein, wo die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren in einem Heim der Sportunion unterkommen und ihr Training fortsetzen werden.