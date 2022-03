Salzburger Fertighausanbieter meldete Insolvenz an

Die Insolvenzursachen liegen laut Scalahaus unter anderem in den erheblichen Preissteigerungen bei den Baukosten - etwa aufgrund von Covid-19 und zuletzt der Ukraine-Krise. Diese seien bei der Kalkulation nicht in der drastischen Form vorhersehbar gewesen. So stiegen beispielsweise die Kosten für Schnittholz innerhalb eines halben Jahres um rund 90 Prozent, was einen Anbieter von Fertighäusern in Holzbauweise besonders treffe. „Zugleich ist der Baukostenindex um rund 20 Prozent gestiegen“, teilte das Unternehmen mit.