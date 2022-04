Karwoche bringt bis zu 24 Grad und Saharastaub

In den kommenden Tagen gibt der Frühling ein kräftiges Lebenszeichen - am Mittwoch in Kombination mit Saharastaub. Am Gründonnerstag werden sogar Höchstwerte um 24 Grad erwartet. Auch wenn ab Karfreitag eine kühlere Nordströmung auf Kärnten zukommt, wird das Nestersuchen am Sonntag nicht ins Wasser fallen. Kurze Schauer sind aber möglich.