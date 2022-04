Ramingsteins Bürgermeister tritt zurück

Der Bürgermeister von Ramingstein, Günther Pagitsch, ist am Dienstag zurückgetreten. Dadurch kommt es in dem Lungauer Ort zur Bürgermeister-Neuwahl. Pagitsch gibt „gesundheitliche und persönliche Gründe“ an, führt aber auch die Attacken der ÖVP auf Gemeindeebene an.