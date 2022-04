Arbeitslosigkeit geht leicht zurück

Derzeit sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) 323.702 Personen arbeitslos (251.396) oder in Schulung (72.306) gemeldet. Damit ist die Zahl im Vergleich zur Vorwoche um 757 Personen gesunken. „Auch diese Woche ist die Arbeitslosigkeit rückläufig. Nach dem starken Rückgang um mehr als 10.000 Personen in der letzten Woche, gehen die Arbeitslosenzahlen diese Woche aber nur noch leicht zurück. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit bremst sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine ein. Außerdem spielen saisonale Effekte rund um die Osterferien, die ja im Vergleichsjahr zu einem anderen Zeitpunkt lagen, eine gewisse Rolle“, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Im Vorjahr fiel Ostern in einen Lockdown. Damals gab es um 119.198 mehr arbeitslose Menschen als heute. Selbst vor der Corona-Pandemie im April 2019 war die Arbeitslosigkeit höher als derzeit.