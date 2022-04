8 Familienmitglieder in Haus in Mexiko erschossen

94 Morde pro Tag in Mexiko

In Mexiko wurden im vergangenen Jahr im Schnitt 94 Morde pro Tag registriert - mehr als 34.000 insgesamt. In Deutschland, dessen Bevölkerungszahl in etwa zwei Dritteln der mexikanischen entspricht, waren es 257 Morde im Jahr 2021. Fast 100.000 Menschen gelten in Mexiko zudem als verschwunden. Etwa 98 Prozent der Straftaten in dem nordamerikanischen Land werden nicht aufgeklärt.