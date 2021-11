Blutiges Massaker bei Kindergeburtstag in Mexiko

Der brutale Drogenkrieg in Mexiko macht auch vor Kindern nicht Halt: Bewaffnete stürmten am Samstagabend ein Haus in der Ortschaft Silao und eröffneten das Feuer. Dort fand gerade ein Kindergeburtstag statt - unter den Todesopfern befanden sich drei Männer, zwei Frauen und ein Kind. Bei einem zweiten Angriff auf weitere Mitglieder der Familie in der Gemeinde Apaseo el Grande wurden ein 14-jähriges Mädchen getötet und ein acht Monate altes Baby verletzt. Bei beiden Angriffen im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato wurden insgesamt elf Menschen getötet.