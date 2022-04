Linzer Schule hortet wegen Teuerungen Kopierpapier

Rund 100.000 Blatt Papier werden jedes Jahr an der Fachschule der Oblatinnen in Linz-Urfahr für Kopien benötigt. Weil die Schule seit dem heurigen Schuljahr eine Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege ist, steigt die Zahl der Schüler – ab Herbst sind es 160 – und damit auch die Zahl der Kopien und so natürlich auch die Kosten. „Das Kopierpapier ist natürlich ein Kostenfaktor an unserer Schule“, sagt dazu Schuldirektor Wolfgang Waxenegger. Und weil er vor einiger Zeit gehört hat, dass der Papierpreis um bis zu 50 Prozent steigen soll, hat er gehandelt: „Weil wir eine Privatschule sind, können wir schneller und flexibler reagieren, als Bundesschulen.“ Waxenegger orderte also bei seinem Papierhändler 200.000 Stück Kopierpapier, das sind zwei Euro-Paletten voll.