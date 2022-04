Scherenschleifer aus Mönchhof macht Klingen scharf

Hol- und Bringservice für Betriebe im Bezirk

Sein besonderes „Zuckerl“: Bei Gewerbebetrieben in der Region bietet er Abholung und Zustellung an. „Ich versuche auch möglichst schnell zu arbeiten, damit die Leute nicht lange auf ihre Werkzeuge warten müssen“, so Gross. „Im Normalfall kommen die Klingen in drei Tagen zurück an den Absender.“