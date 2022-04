Scheffknecht: „Klarer Missbrauch von Steuergeld“

Wallner war in seiner Anfragebeantwortung um Kalmierung bemüht: Binnen 27 Jahren seien in Summe gerade einmal 80.000 Euro vom Land in Form von Inseratenschalten in Richtung ÖVP-Wirtschaftsbund geflossen, davon entfielen nur 11.000 Euro in seine Amtszeit. Jedes Inserat stehe in Verbindung mit einer wichtigen Schwerpunktkampagne, zudem sei die Schaltung in parteinahen Medien gesetzlich nicht verboten.