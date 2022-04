Erste rein private Mission zur ISS gestartet

Am Weltraumbahnhof Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida ist am Freitag der erste vollständig privat organisierte Flug zur Internationalen Raumstation ISS gestartet worden. Eine „Falcon-9“-Rakete von SpaceX hob mit drei Unternehmern und einem Ex-NASA-Astronauten in Cape Canaveral ab. Die vier Männer sollen die ISS am Samstag an Bord einer „Dragon“-Kapsel von SpaceX erreichen und sich acht Tage lang im Außenposten der Menschheit im All aufhalten.