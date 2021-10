Schauspielerin und Regisseur am Weg zur ISS

An Bord einer russischen „Sojus“-Kapsel sind am Dienstagvormittag die Schauspielerin Julia Peressild und Filmregisseur Klim Schipenko mit dem Kosmonauten Anton Schkaplerow vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Raumstation ISS aufgebrochen. Sie wollen am Außenposten der Menschheit im Weltall Teile für einen Film drehen.