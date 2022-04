Moab Easter Jeep Safari: Das wird der Elektro-Jeep

Neben den Showcars der Jeep-Designer sind in der Mojave-Wüste auch wieder mehrere mit Zubehör der Konzernmarke Mopar veredelte Modelle zu sehen, die der Fanschaft die Möglichkeiten des Teilekatalogs näherbringen sollen. Am konsequentesten macht das der D-Coder, bei dem alle Anbau-Elemente in Rot gehalten sind und über einen QR-Code verfügen, der direkt auf den Mopar-Online-Shop führt. Eher als Bastelprojekt versteht sich der B33r Truck (als „Beer Truck“ zu lesen), ein zur mobilen Getränkebar umgebauter alter Militär-Krankenwagen. (SPX)