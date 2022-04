Mühlviertler Wirt: „Importieren wir jetzt Wind?“

„Wir beziehen seit Jahren ausschließlich Öko-Strom, hergestellt in Österreich über Wasserkraft, Solarenergie und Windkraft. Das war und ist uns aus verschiedenen Gründen wichtig. Wegen einer möglichst ökologischen Lebensweise und wegen Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern“, sagt Carolin Schimpl. „Wenn wir also Strom, hergestellt in Österreich, beziehen, dafür schon Jahre einen höheren Preis zahlen, warum trifft uns dann die Versorgungsknappheit aus Russland? Wir brauchen weder Gas noch Erdöl für unseren Strom! Oder werden das Wasser und der Wind auch aus Russland oder/und der Ukraine importiert?“