Lili Paul-Roncalli in atemberaubenden Outfits

Kreativität und Diversität

„Die Ideen zu den Kollektions-Looks nach internationalen Trendrecherchen, die Lili Paul-Roncalli in den ORF-Sendungen trägt, entstanden in enger Zusammenarbeit mit ihr und allen mitwirkenden ModellherstellerInnen. Die Dachmarke Mode Wien steht neben Kreativität für Nachhaltigkeit, Identität und Diversität, das Durchbrechen von Normen sowie Mode, die kulturelle und künstlerische Entwicklungen widerspiegelt und zielorientiert an unsere KonsumentInnen angepasst wird. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit“, sagte Innungsmeisterin Patrizia Markus.