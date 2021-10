Lili Paul-Roncalli spricht über Liebe zu Thiem

Am Rande eines Shootings traf die deutsche Zeitung Lili Paul-Roncalli zum Interview und fragte nach, welche Pläne sie für ihre Zukunft hegt. „Ich will in Zukunft mit meinen Geschwistern in die Fußstapfen meines Vaters treten, zeigen, dass ich mehr bin als eine Artistin. Wir werden Roncalli in die Zukunft führen“, plauderte die Tochter von Roncalli-Chef Bernhard Paul aus.