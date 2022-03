Lili Paul-Roncalli stahl „Starmaniacs“ die Show

Mit viel Gefühl und Attitude eine Runde weiter

Dora Leonardi begeisterte die Jury mit einer Power-Performance zu „Mamma Knows Best“ von Jessie J. „Krass! Ich bin grad ganz baff“, so Thorsteinn Einarsson. „Das war Attitude.“ Auch Josh. war begeistert. „Ich will von dir einfach noch einmal was hören, deshalb bekommst du mein ,Starticket'. Es war einfach sehr, sehr sauber und gut gesungen. Fand ich geil!“ „Du bist ein richtiges Showgirl“, lobte auch Lili Paul-Roncalli die Wienerin.