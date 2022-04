Noch mehr zivile Opfer in Borodjanka vermutet

Selenskyj: „Finden keine Soldaten, nur unschuldige Menschen"

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bei einem Besuch in Butscha erklärt, dass die Anzahl an Toten in Borodjanka um ein Vielfaches höher sei. „Wir finden keine Soldaten, wir finden nur unschuldige Menschen“, erzählten Augenzeugen laut CNN. In weiteren Gebieten im Umland von Kiew, um die Stadt Chernihiv im Norden der Ukraine sowie in der Region Sumy im Nordosten soll es viele Opfer geben. Er verglich die Besetzung durch russische Soldaten mit jener der Nationalsozialisten.