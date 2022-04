„Falsche Ernährung in der Kindheit prägt ewig“

„Es gibt Schulklassen in Wien, da ist jedes zweite Kind stark übergewichtig“, erzählt Ernährungsexpertin Melissa Millonig. In der Volksschule Vereinsgasse in der Leopoldstadt, wo am Dienstag das WIG-Projekt “Schlau sein, gesund essen„ startete, war das anders. Beim Workshop im Turnsaal wurden die Schüler mit Experimenten an vier Stationen behutsam an das Thema “gesunde Ernährung„ herangeführt.